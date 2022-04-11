سياسي / حرس الحدود التونسي يوقف خمسة مجتازين للحدود البريّة بطريقة غير شرعية
الاثنين 1443/9/10 هـ الموافق 2022/04/11 م واس
تونس 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واس
أوقف حرس الحدود التونسي في عدد من المحافظات الحدودية التونسية خمسة مهاجرين غير شرعيين بينهم أجانب بصدد اجتياز الحدود البريّة خلسة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي اليوم أن من بين المجتازين للحدود حاملين لجنسيات أفريقية مختلفة، مشيراً إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير القانونية بشأنهم.
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19:08ت م
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