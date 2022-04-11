تونس 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأوقف حرس الحدود التونسي في عدد من المحافظات الحدودية التونسية خمسة مهاجرين غير شرعيين بينهم أجانب بصدد اجتياز الحدود البريّة خلسة.وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي اليوم أن من بين المجتازين للحدود حاملين لجنسيات أفريقية مختلفة، مشيراً إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير القانونية بشأنهم.// انتهى //19:08ت م0159