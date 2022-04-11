بيروت 9 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واساستقبل وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اليوم في بيروت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح الذي نقل رغبة جامعة الدول العربية بالمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية.كما الوزير اللبناني السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف الذي كتابا يتضمن رغبة بلاده بالمشاركة أيضا في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة.ثم استقبل الوزير مولوي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، التي بحثت في البرامج التي تنفذها الأمم المتحدة في لبنان والتنسيق الدائم مع وزارة الداخلية اللبنانية.// انتهى //19:17ت م0160