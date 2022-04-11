عرعر 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم , حفل إفطار في الإمارة بمدينة عرعر لأصحاب الفضيلة ومديري الإدارات الحكومية الأمنية وشيوخ القبائل وعدد من الأطفال والأيتام وذوي الإعاقة.وأكد سموه دور الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام وواجباتها الإنسانية في تقديم خدماتها لفئة غالية على الجميع, داعياً إلى التعاون مع الجمعية لأداء رسالتها الاجتماعية بتجسيد التكامل الاجتماعي وترجمته إلى واقع عملي، وتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للأيتام وذويهم.وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 أكّدت على الاهتمام بأبنائنا من ذوي الإعاقة عبر تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم، وتذليل جميع التحديات، وتسخير جميع الإمكانيات لخدمتهم، إضافة لإيجاد منظور اجتماعي إيجابي من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة، مقدماً الهدايا للأيتام وذي الإعاقة.ودعا سموه الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.// انتهى //19:43ت م0166