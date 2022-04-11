الرياض 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسالتقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس،بسفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك منيور.واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.وقامت السفيرة بجولة على مستشفى الصحة الافتراضي، مستمعة إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يُقدمها المستشفى.// انتهى //20:45ت م0172