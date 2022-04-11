الرياض 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسوقَّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع أكاديمية التميُّز المالي والمحاسب؛بهدف تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية في المملكة في مجال الاقتصاد.ومثَّل الوزارة في التوقيع وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتخطيط الإستراتيجي والتميُّز المؤسسي فراس بن نزار شريف، فيما مثَّل الأكاديمية المدير العام عبدالله بن محمد مجرشي.وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030،بالشراكة مع مختلف الأجهزة في المملكة، كما تأتي هذه المذكرة كجزء من مبادرات وزارة الاقتصاد والتخطيط لتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الاقتصاد،من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة ومكثفة للمشاركين في البرامج التي تقدمها أو تديرها الأكاديمية.وقد نصَّت المذكرة على تعزيز روابط الشراكة بين الجانبين عبر تنمية فرص التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير في القطاع المالي والاقتصادي العام، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة برامج تدريبية وتطويرية لمنسوبي وزارة الاقتصاد والتخطيط،الذي يتضمَّن عددًا من البرامج مثل برنامج الإثراء الرئيسي، وبرنامج تطوير الاقتصاديين الشباب، وبرنامج قادة الاقتصاد وبرنامج ماجستير الاقتصاد التطبيقي.// انتهى //20:48ت م0175