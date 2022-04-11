مكة المكرمة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأقامت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمكة المكرمة مائدة كافل الرمضانية بمشاركة عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والعسكرية وعدد من أبناء وأيتام البلد الحرام .وتهدف مائدة كافل الرمضانية إلى إدخال الفرح والسرور في نفوس الأيتام بمشاركتهم فرحة الإفطار وغرس قيمة العطاء والكرم لديهم من خلال مخالطتهم ومشاركتهم وإسعادهم وبناء الثقة في ذواتهم،كما تهدف المائدة إلى التقاء الكفلاء بالأيتام، وتعزيز وتقوية الروابط فيما بينهم.وأوضح الأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الفايز، أن المائدة التي تطلقها مؤسسة كافل تأتي لتوعية المجتمع بحقوق اليتيم وحث مؤسساته وأفراده على تقديم مبادرات ذاتية تخدم الأيتام وتضمن لهم حياة كريمة، منوهاً بالدور الكبير والدعم غير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - للجمعيات والمؤسسات الخيرية كافة،ومؤسسات رعاية الأيتام خاصة.// انتهى //20:52ت م0177