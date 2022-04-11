الرياض 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واستنطلق غداً، منافسات النسخة الرابعة من بطولة النخبة لكرة اليد للناشئين 2022، بعد توقف استمر ثلاثة مواسم رياضية، وذلك بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة الدوري الممتاز للناشئين للموسم 2021-2022 وهي: النور ، مضر ، الخليج ، الأهلي.وسيشهد اليوم الأول من البطولة إقامة مباراتين عند الساعة 9:00 مساءً،إذْ سيلتقي في الأولى فريق مضر مع نظيره الخليج، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، وفي اللقاء الآخر سيلعب النور مع الأهلي على صالة نادي الخليج بسيهات.يذكر أن ثلاثة أندية حازت على اللقب قبل توقفها في عام 2019م, إذ حقق مضر أول نسخة في موسم 2015-2016م، فيما حقق القارة لقب النسخة الثانية التي أقيمت في ختام موسم 2016-2017, وحقق الخليج لقب النسخة الثالثة في موسم 2017-2018م.// انتهى //20:58ت م0179