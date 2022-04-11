الدمام 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسيواصل فريقا مضر والخليج تصدرهما سلَّم ترتيب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بعد فوزهما في مباريات الجولة الـ21 قبل الأخيرة من منافسات البطولة، ورفع كلٌّ منهما رصيده إلى 38 نقطة.وتمكَّن فريق الخليج من تجاوز ضيفه الوحدة بنتيجة (38-28)، فيما تغلَّب مضر على النور بنتيجة (34-35)، وتغلَّب الصفا على الترجي (27-34)،وحقق الزلفي الفوز على القارة (35-29)، وتعادل المحيط مع السلام بنتيجة (26-26)،وبنفس النتيجة تعادل فريقا الأهلي والعدالة.وتُلعب غداً مباراتا مضر مع العدالة، والقارة مع الخليج في الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من البطولة، فيما تستكمل باقي المباريات السبت القادم، بلقاء السلام مع الزلفي، والأهلي مع الترجي، والوحدة مع النور، والمحيط مع الصفا.// انتهى //20:59ت م0180