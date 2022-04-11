بيروت 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه السيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن،لاسيما القرار رقم 1701.وأوضحت قيادة الجيش اللبناني - في بيان لها اليوم-أن زورقين حربيين تابعين لقوات العدو الإسرائيلي انتهكا المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالي 426 متراً.وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاكين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.//انتهى//21:27ت م0184