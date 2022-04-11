مكة المكرمة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسيحرص العديد من قاصدي المسجد الحرام من معتمرين ومصلين خلال شهر رمضان المبارك على توثيق ما يؤدونه من مناسك بالصور عن طريق الجوال،وتعد هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير بين قاصدي المسجد الحرام من معتمرين ومصلين من النساء والرجال على حد سواء،كما لا يفوّت قاصدو المسجد الحرام فرصة وجودهم هناك، حيث يقومون بتصوير أنفسهم صورا كثيرة ومختلفة، تظهر الكعبة المشرفة والمطاف،كما يحرصون على التقاط صور "السلفي" في هذا المكان المقدس ومن ورائه تظهر معالم الحرم .وتتميز تلك الصور أنها ذات جودة عالية نظرا لما تتمتع به التكنولوجيا الرقمية من إمكانات وقدرات خاصة في تلك الجوالات الذكية،حيث تنتشر تلك الصور في جميع أنحاء العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم بتخليد تلك الرحلة الإيمانية في حياة أي مسلم، كفرصة لا تتكرر في العمر كثيرا في أثناء أداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام،وهو أمر طبيعي في هذا العصر الذي يعتمد على ثورة الاتصالات والمعلومات.// انتهى //21:56ت م0191