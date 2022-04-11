حائل 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسمرتفعات مشكّلة من الحجر الرسوبي الرملي يعود عمرها التاريخي إلى نحو 14.000 عام مضت، تحيط بها منطقة الحَرّة ويخترقها وادٍ يُعرف بوادي راط.إنه موقع جبلَي "راط والمنجور" الذي يحوي معالم أثرية تاريخية من مختلف الحقَب، ويقع في الجنوب من مدينة حائل على بعد حوالي 320كم، وذلك إلى الغرب من قرية الشويمس التابعة لمحافظة الحائط بحوالي 35 كم.ويشتمل الموقع الذي كان عبارة عن بحيرة قديمة على مرتفعات من الحجر الرملي تضم واجهاتها وواجهات الأحجار المتساقطة حولها الكثير من اللوحات الفنية الرائعة التي نفذها فنان ذلك العصر بدقة متناهية وبأسلوب غاية في الروعة والإتقان.ويزدان جبل راط بصور فنية في مجملها رسوم لأشكال آدمية وحيوانية، نُحتت جميعها بالحجم الطبيعي للتعبير عن حياة الثموديين من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.ويُطلق على الآخر جبل المنجور الذي يوجد فيه بعض الرسومات والنقوش الحجرية الخاصة بالجِمال، إضافة لبعض الكتابات الخاصة بهذا العصر، وتعبّر هذه الرسومات عن مدة أحدث من التي وُجدت على جبل راط.ويتميز جبلا " راط والمنجور" عن غيرهما من مواقع الرسومات الصخرية الأخرى بالمنطقة بدقة التنفيذ واللوحات الإفريزية الجميلة التي يصل طول إحداها حوالي 12م وتضم رسوماً لأشكال آدمية وحيوانية هندسية وأقداماً آدمية لرجال وأطفال وحيوانات منحوتة بشكل جميل على سطح أحد الأحجار الموجودة بالقرب من مدخل أحد الكهوف الذي يضم سقفه مجموعة من الأشكال المنحوتة بشكل جميل.وقد تم ضم موقع جبلَي رابط والمنجور في قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، لتكون بذلك من مواقع المملكة التراثية التي تم تسجيلها في قائمة التراث العالمي.// انتهى //22:00ت م0192