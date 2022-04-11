الخرطوم 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسعقد مجلس السيادة السوداني اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، مع البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس".واطلع المجلس على مصفوفة مطلوبات حكومة السودان من البعثة "يونيتامس" في مقدمتها إنفاذ اتفاق جوبا لسلام السودان، ودعم تنفيذ "البروتوكولات" وحشد الموارد، وتقديم الدعم اللوجستي لبناء القدرات ودعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، والمساعدة في إنشاء ودعم مفوضية نزع السلاح، وإعادة الدمج، وآلية العدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار والتنمية.// انتهى //22:20ت م0193