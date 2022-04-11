الرياض 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واستغلَّب فريق الهلال على نظيره الرَّيان القطري بثلاثة أهداف مقابل لاشيء 3-0، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.سجَّل للهلال الهدف الأول اللاعب عبدالله الحمدان عند الدقيقة 27، وعند الدقيقة 49 أضاف اللاعب محمد كنو الهدف الثاني، وسجَّل الهدف الثالث اللاعب ناصر الدوسري عند الدقيقة 87.وبهذه النتيجة يرفع الهلال رصيده النقطي لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد الريان القطري عند 3 نقاط.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الأولى، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمُّع.// انتهى //22:25ت م0195