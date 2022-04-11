الدرب 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسنظَّمت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية الدرب اليوم ، بحضور محافظ الدرب عبدالرحمن الهزاني إفطارًا جماعيًّا لعمال النظافة،وذلك في الإطلالة العالية بالمحافظة.وأوضح رئيس بلدية الدرب المهندس عبد المجيد بن علي مذكور، أن الإفطار الجماعي مبادرة سنوية تنظِّمها البلدية لمشاركة العمال أجواء رمضان الروحانية على سفرة إفطار واحدة تجمعهم على المودة والخير،وترسم صورة حضارية وجمالية لتعدد الجنسيات واختلافهم في اللغات،وتفعيل قيم المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري والإنساني لدى الأفراد والمؤسسات، خصوصاً في شهر رمضان المبارك.وأكد أن البلدية تقدر دور هذه الفئة لما يقدمونه لنظافة المحافظة وقراها والحفاظ على البيئة، وتشجيعًا لهم، وتحفيزًا لغيرهم من العمالة بما ينعكس إيجابًا على أدائهم.// انتهى //22:30ت م0196