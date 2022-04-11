الدمام 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واستغلَّب فريق ناساف الأوزبكي على نظيره الوحدات الأردني بهدفين مقابل لاشيء 2-0، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرفع ناساف رصيده لـ 4 نقاط، فيما بقي رصيد الوحدات الأردني عند نقطة.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الخامسة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمُّع.// انتهى //22:33ت م0197