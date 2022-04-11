رياضي / دوري أبطال آسيا 2022: ناساف الأوزبكي يتغلَّبُ على الوحدات الأردني
الاثنين 1443/9/10 هـ الموافق 2022/04/11 م واس
الدمام 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واس
تغلَّب فريق ناساف الأوزبكي على نظيره الوحدات الأردني بهدفين مقابل لاشيء 2-0، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.
وبهذه النتيجة يرفع ناساف رصيده لـ 4 نقاط، فيما بقي رصيد الوحدات الأردني عند نقطة.
يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الخامسة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمُّع.
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22:33ت م
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