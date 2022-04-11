مكة المكرمة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسوقف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم على مركز خدمة إرشاد المعتمرين والزوار التائهين النسائية بالمسجد الحرام، بحضور مساعد الرئيس العام المكلَّف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ومدير وحدة خدمات المستفيدات الأستاذة هند بنت سالم المنعمي.وأكد معاليه أهمية خدمة زوار بيت الله الحرام والإجابة على استفساراتهم وإرشادهم باللغات المتعددة،وسرعة التجاوب مع زوار وقاصدات المسجد الحرام على مدار الساعة وتقديم الخدمة اللازمة لهم،بما يحقق -بإذن الله- أداءهم نسكهم بكل راحة وسهولة.يذكر أن الإدارة العامة للحج والعمرة بوكالة شؤون المسجد الحرام قد فعَّلت مبادرة (بلغتكم نرشدكم) وذلك من خلال وجود موظفيها في مواقع مختلفة لخدمة التائهين وإرشادهم للمسار الصحيح لوجهتهم.وتأتي هذه الجهود لتقديم أرقى مستوى من الخدمات والتسهيل على قاصدي ورواد بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة حفظها الله.// انتهى //22:40ت م0198