الرياض 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واستغلَّب فريق مومباي الهندي على نظيره القوة الجوية العراقي بهدفين مقابل هدف 2-1، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب الملك فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرفع مومباي الهندي رصيده لـ 3 نقاط، فيما بقي رصيد القوة الجوية العراقي عند 3 نقاط.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثانية،وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمُّع.// انتهى //22:41ت م0199