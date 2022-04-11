الباحة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأطلقت محافظة المخواة بمنطقة الباحة المبادرة الرمضانية بعنوان "طُهاة المخواة" في عامها الثالث بحضور محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.وتعد المبادرة فكرة تطوعية شبابية من المحافظة، وذلك بتقديم نحو 150 وجبة سحور يومياً للعاملين في الميدان والمحتاجين من الأسر أو المقيمين بالمخواة.وأوضح صاحب المبادرة فيصل العمري أن المبادرة تهدف إلى دعم شباب المنطقة بصفة عامة وشباب محافظة المخواة بصفة خاصة، مبيناً أن الفكرة نبعت من مجموعة من الشباب المتطوعين في المحافظة لتقديم وجبات الفطور والسحور، حيث يملكون مهارات مميزة في الطهي، مشيراً إلى تجهيز وطبخ وتوزيع نحو 150 وجبة للعاملين في الميدان، أو إيصالها لمنازل المحتاجين يومياً طوال الشهر الفضيل بدعم من المحافظة وغرفة المخواة والجمعية الخيرية وعدد من رجال الأعمال.// انتهى //22:42ت م0200