الخرطوم 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في الخرطوم اليوم، بمبعوث الرئيس الأريتري وزير الخارجية عثمان صالح.وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين.وتسلم البرهان رسالة خطية من الرئيس الأريتري أسياسي أفورقي، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.// انتهى //23:07ت م0203