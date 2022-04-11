عواصم 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واستراجعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم مع تضرُّرِ أسهم التكنولوجيا من ارتفاع في عوائد السندات، في حين هيمنت التقلبات على الأسهم الفرنسية بسبب الانتخابات الرئاسية.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا بنسبة 0.6 % تقوده أسهم التكنولوجيا التي انخفضت 2.2 %.وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.6 %، في حين انخفض المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.7 %.وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعاً 0.1 %, في حين أن المؤشر ستوكس 600 أغلق على ارتفاع بنسبة 0.4 %.//انتهى//23:08ت م0204