مكة المكرمة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توزيع مليون وجبة إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، والتي يقدمها عدد من الجهات الخيرية بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، ويشارك بها عدة جهات حكومية.وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام موسي بن محمد الكيادي، أن الإدارة جندت أكثر من (١٠٠) موظف للإشراف ومتابعة سفر إفطار صائم بالساحات، حيث وفرت الجهات المشاركة أكثر من ٨٠٠٠ عامل وعاملة لتوزيع (١٢٠٠٠٠) وجبة إفطار يومياً في ساحات المسجد الحرام، حيث تتكون الوجبة من ماء - تمر - عصير - كيك- فطيرة .وأفاد أن عدد السفر الخيرية بلغت ( ١٠٠٠٠ ) سفرة، ويبلغ طول السفرة الواحدة قرابة (١٢) مترا، وتختلف من موقع لآخر، وأن الإدارة تهدف إلى التنسيق والإشراف ومتابعة تنظيم الإطعام الخيري بالمسجد الحرام لتنظيم الإطعام الخيري بما يتناسب مع شرف المكان والزمان.وبين الكيادي أن عدد الجهات المشاركة في تقديم الوجبات بساحات المسجد الحرام قرابة (٦٧) جهة خيرية، وأن عمليات تحديد مواقع إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام، تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية ويراعى فيها الممرات وسعتها من حيث مرور المشاة، وعربات الخدمات وذوي الإعاقة, وفصل مواقع الرجال عن النساء, وفق الضوابط العامة التي وضعتها الإدارة.وأكد أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من وكالة الخدمات والشؤون الميدانية، وتحقيق الوقاية البيئية، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعياً الله - عزوجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.// انتهى //23:13ت م0205