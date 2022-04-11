جدة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسبلغ عدد المسجلين في الجمعية الخيرية لتوفير الدواء للجميع بمنطقة مكة المكرمة، (6221 ) من المرضى المعوزين والفقراء والمحتاجين، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 80 عاما .وتوفر الجمعية الدواء بالمجان للمسجلين لديها ، خاصة أدوية الكلى و السكري والضغط ، والقلب، والشرايين، الربو، وأدوية المخ والأعصاب، وأدوية الجهاز الهضمي، وأمراض الشيخوخة ، إضافةً إلى مشروع توصيل الدواء وحقيبة الحاج والمعتمر، ومشروع وقف الدواء.وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور جاسر عبدالله الشهري، أن الجمعية التي تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتسعى إلى نشر ثقافة المحافظة على الأدوية، وإجراء الدراسات والبحوث والمسوح الاجتماعية والطبية الخاصة بهذا المجال، وتوفير الأدوية بمختلف أنواعها لأصحاب العوز الطبي في منطقة مكة المكرمة لمختلف الفئات.وأشار إلى أن الجمعية أنشأت الصيدليات الخيرية الخاصة بها لتوفير وحفظ الدواء، حيث تشترط الجمعية قبل توزيع الدواء على المحتاجين تقريراً طبياً من استشاري، بالإضافة إلى وصفة طبية لا تتجاوز ستة أشهر، لافتا إلى أن الجمعية حريصة على تطوير خدماتها من خلال المشاركة في الندوات الطبية، والأيام العالمية والأنشطة الاجتماعية لتحسين الخدمة المقدمة للمسجلين لديها .// انتهى //23:25ت م0208