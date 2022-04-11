الرياض 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسنظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مساء يوم الاثنين 11 أبريل، ورشة عمل بعنوان " خارطة الطريق الوطنية لتحقيق هدف 30 % من مساحة المملكة مناطق محمية "، وذلك بمشاركة عدد من الجهات والخبراء ذوي العلاقة.بدأ برنامج الورشة بكلمة للرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، تحدث فيها عن الخلفية الإستراتيجية والمخرجات المرجوة من الورشة، التي تستضيف نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين من أصحاب الاختصاص بقطاع المناطق المحمية.وأوضح الدكتور قربان أن رفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية إحدى الأهداف الرئيسة لمبادرة السعودية الخضراء والتي يقود المركز الجهود لتحقيقها، بمشاركة العديد من الجهات المعنية، لافتًا إلى أن النسبة ارتفعت في السنوات الأخيرة من 4 % إلى أكثر من 16%.وأضاف أن زيادة نسبة المناطق المحمية يدعم المحافظة على الموائل الطبيعية والمناطق الفطرية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية.تلا ذلك مداخلات المشاركين في الورشة، تحدثوا فيها عن مفهوم المناطق المحمية، والمعايير البيئية والاجتماعية التي من خلالها تُختار المواقع المستهدفة كمحميات، كما استعرضوا تاريخ خطة منظومة المحميات في المملكة.// انتهى //23:50ت م0213