حائل 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان بن فالح الشمري.استعرضا ما تناوله مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022، وأبرز التوصيات فيه، والذي أقيم خلال الفترة من 13 - 17 مارس الماضي، بمشاركة 40 متحدثًا من مختلف دول ‏العالم.وأشاد سمو الأمير فيصل بن فهد بالجهود المبذولة في المؤتمر بدعم من القيادة الحكيمة - أيدها الله - ومتابعة من سمو أمير منطقة حائل ومعالي وزير الصحة وجهود مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، مثنياً على ما تحقق من نجاح .من جهته أعرب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر، مشيراً إلى أن نجاح مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022، جاء كنتيجة لهذا الدعم والمساندة.// انتهى //23:54ت م0214