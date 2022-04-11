عنيزة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واستنفذ مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية كل عام في شهر رمضان المبارك مشروعها السنوي "إفطار صائم " بجامع الشيخ ابن عثيمين "رحمه الله" بمحافظة عنيزة.حيث تقدم الجمعية أكثر من 700 سلة رمضانية للصائمين و عابري السبيل ، كما تتبنى مواصلة الأعمال التي ينفذها ويقوم بها الشيخ -رحمه الله- في مختلف ميادين الخير والبر والإحسان المشتملة على رعاية شؤون طلبة العلم بالمحافظة، ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وبناء المساجد، والمشاركة في مشروعات النفع العام بالإضافة إلى دعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والجمعيات الخيرية وإفطار الصائمين .// انتهى //23:55ت م0215