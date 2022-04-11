المدينة المنورة 10 رمضان 1443هـ الموافق 11 أبريل 2022م واسصُّممت المظلات في المسجد النبوي بشكل هندسي دقيق حيث تعلو المظلة الأخرى، والتي يبلغ ارتفاع الأولى منها 14 مترا و40 سنتيمترا، والأخرى 15 مترا و30 سنتيمترا، ويتساوى ارتفاعها في حالة الإغلاق بارتفاع 21 مترا و70 سنتيمترا.ويبلغ عدد المظلات التي ركبت في ساحات المسجد النبوي 250 مظلة، رُكبت على مرحلتين، المرحلة الأولى 182 مظلة والمرحلة الثانية 68 مظلة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمظلات 143000 م2، والعدد الإجمالي للمصلين تحت 250 مظلة 228000 مصلٍ، كما تحتوي المظلات على 436 مروحة رذاذ، ركبت في جوانب المظلات، تحتوي كل مروحة على 16 فتحة ينفذ منها رذاذ الماء، وتقوم المراوح بمعالجة قرابة 200 لتر من المياه في الساعة الواحدة.الجدير بالذكر أن تزويد المظلات بالمياه يكون عبر محطتين تنقي ماء الرذاذ, لتعمل المراوح على ترطيب الهواء الخارجي، لينعم قاصدو المسجد النبوي بأجواء ملائمة كل ذلك عبر غرفة تحكم رئيسة لإدارة تشغيل المظلات وصيانتها.// انتهى //23:59ت م0216