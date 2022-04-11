الدمام 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسوقع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية مذكرة تفاهم مع جمعية نبع لخدمات المياه، والتي تتضمن مجالات حفر آبار المياه ، تسوير وتحصين آبار المياه ، عمل خزانات، ومحطات للتنقية مصغرة.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن هذه المذكرة تهدف إلى العمل بشكل تكاملي لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان أفضل استخدام للموارد المائية المتوفرة من خلال ترشيد الموارد الحالية مثل المياه الجوفية المتجددة، وكذلك غير المتجددة ، وتوحيد كل من جهود الطرفين وتفعيل إسهاماتها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في ما يتعلق بتعزيز إسهاماته القطاع الثالث في قطاع المياه في المنطقة الشرقية.وبين أن الاتفاقية التي تستمر لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد، تسهم في تفعيل القطاع الثالث، إذ ستقوم الجمعية بالإسهام في حفر آبار موارد البادية وعمل الأشياب و الأحواض ، وتمديد شبكات المياه ، وإعداد المواصفات الفنية للأعمال المطلوب تنفيذها، وإصدار تراخيص أعمال المياه المطلوبة ، و الإشراف على تنفيذ حفر الآبار ومحطات التحلية .// انتهى //00:02ت م0001