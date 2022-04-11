بغداد 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسألقت قوات الأمن العراقية القبض على 8 إرهابيين بعمليات أمنية في ثلاث محافظات عراقية.وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول الليلة, وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية - أن جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مشيراً إلى أن قوة خاصة من القوات الأمن العراقي في مُحافظة كركوك ألقت القبض على عُنصرين مهمين من تنظيم داعـش الإرهابي.وفي سياق متصل تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب في محافظة إربيل من القبض على اثنين من الإرهابيين المُنتمين لهذا التنظيم، كما أنه ألقي القبض على قيادي بالغ الأهمية في تنظيم داعـش الإرهابي.// انتهى //00:23ت م0002