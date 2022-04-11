الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسنظّم مركز التميز بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله ‏للموهبة والإبداع (موهبة) محاضرة بعنوان ‏‎ "‎الأسرة ورعاية الموهبة"، ضمن فعالية ‏‏"فوانيس موهبة" في دورتها الثالثة، والتي عُقدت افتراضياً، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.‏وقدم الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد ‏الله الفوزان خلال مشاركته، ورقة عمل بعنوان: "الحوار وأهميته في الأسرة"، سلط ‏فيها الضوء على أهمية الحوار الأسري، باعتباره اللَّبنة الأهم في التواصل بين ‏أفرادها، مبيناً أنه يعد أساس قيام الحياة الأسرية وضمانة لاستقرارها، ولا تنهض ‏المجتمعات إلا عندما تكون هناك أسر متماسكة ومتفاهمة، وتسود بين أفرادها ‏روح الحوار والتآلف وتتلاشى الخلافات، وتنمو مشاعر المودة.‏وأكد الأمين العام الدور الكبير الذي يضطلع به الحوار الأسري في تعزيز منظومة القيم الاجتماعية في المجتمع، مبيناً أن الحوار عندما ‏يتواجد بصورة متواصلة بين أفراد الأسرة تترسخ قيم الحوار لدى الأجيال من أجل ‏تعزيز الاستقرار وإشاعة ثقافة التسامح والتعارف والتفاعل، وتقبُّل رأي الآخر، ‏والتعايش معه ومن ثم التَّآلف والانسجام وبناء علاقة وُدِّيَّة، مشيراً إلى أن الحوار ‏الأسري الرشيد يقوي النسيج المجتمعي ويرسَّخ قيم التلاحم والانتماء والولاء ‏للوطن.‏وأوضح أن كثيراً من المشكلات التي تواجه الأسرة والمجتمع في وقتنا الحاضر ‏ترجع إلى افتقاد الحوار بين أفراد الأسرة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى التواصل ‏والحوار بينهم، إضافةً إلى تدفُّق المعارف والمعلومات عن طريق انتشار وسائل ‏التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، وهو ما يجعل أفراد الأسرة في حالة ‏انشغال دائم، مما يغيب فرص الحوار والجهل بحال الطرف الآخر. ‏واستعرض الفوزان جهود مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في نشر وتعزيز ‏ثقافة الحوار بين أفراد الأسرة، وذلك من خلال عدد من الفعاليات والبرامج، ومنها ‏برنامج الحوار الأسري الذي يعد من أهم البرامج التي يقدمها المركز، مستهدفاً ‏من خلاله نشر المفاهيم الثقافية والقيم الاجتماعية للحوار الأسري، وذلك عبر ‏الدورات والحقائب التدريبية والبرامج التثقيفية الحوارية، إضافةً إلى الإصدارات ‏واتفاقيات الشراكة التي يهدف من خلالها إلى ترسيخ قيم الحوار لدى الأجيال ‏من أجل الاستقرار وإشاعة هذه الثقافة الأصيلة لدى مجتمعنا‎.، مشدداً على أهمية اضطلاع الأسرة بدورها في غرس ثقافة ‏الحوار في نفوس الأبناء منذ الصغر، وتعويدهم على الحوار، منوهاً ‏أن الأسرة لكي تنجح في تحقيق أهدافها لا بد من بناء ‏جسور التواصل الصادق بين أفرادها، حيث يشكل الحوار المفتوح بينهم ‏الوسيلة المثلى لتلطيف الأجواء وسيادة روح المرح وخلق بيئة قائمة على التفاهم،‎ ‎وإيجاد مزيد من نقاط الالتقاء والاتفاق في الرأي.// انتهى //00:25ت م0003