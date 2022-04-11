البكيرية 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسانطلق دوري المدارس بتعليم البكيرية لكرة القدم، أمس والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم في نسخته الثالثة، بمشاركة 94 فريقاً من جميع المراحل الدراسية، وأكثر من 1264 طالباً، وذلك على ملاعب مدرسة ابتدائية سعود الكبير بالمحافظة ومدرسة ابتدائية ابن الجزري بمركز الفويلق.يذكر أن هذه البطولة تأتي ضمن خطة المشروع الرياضي الوطني لدوري المدارس المنفذة على مستوى المملكة، والهادفة إلى صناعة جيل جديد من الرياضيين السعوديين، وتعزيز الرياضة المدرسية وتنمية الأنشطة الرياضية في المجتمع.// انتهى //00:26ت م0004