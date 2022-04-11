حائل 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه أمس، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي.و استعرضا خلال اللقاء فعاليات فرع وزارة الرياضة بالمنطقة والأنشطة الخاصة التي ستقام في منطقة حائل.ونوه سمو الأمير فيصل بن فهد بدعم القيادة الحكيمة - أيدها الله - ومتابعة سمو وزير الرياضة ، للرياضة والرياضيين، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يقوم به فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، حاثاً على مضاعفة الجهود.من جهته أعرب مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على المساندة المستمرة، مؤكداً الحرص على إنجاح الفعاليات الرياضية بالمنطقة.// انتهى //00:39ت م0005