المدينة المنورة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واستواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة تطييب المسجد النبوي أعمالها وجهودها بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك لتطييب وتبخير المسجد النبوي بأجود أنواع الطيب والبخور ليظهر مسجد رسول الله بالصورة اللائقة به وذلك استمراراً للجهود اليومية في خدمة قاصدي المسجد النبوي وتقديم كل ما يعين وييسر على الزائر أداءه لعبادته بكل راحة واطمئنان.وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية أوضح مدير إدارة تطييب المسجد النبوي عمر بن عبدالعزيز الهندي، أن الإدارة كثفت أعمالها من خلال تبخير المسجد النبوي بالعود الفاخر بكمية لا تقل عن 700 جرام يوميا على 3 فترات و خمسة عشر موظف بمتوسط ٢٥ جولة يومياً، كما يتم تطييب قاصدي المسجد النبوي بدهن العود والمسك والعطور الفاخرة بمعدل ٤٠ جولة تطيب يوميا وخصوصا من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء ليتهيأ بذلك تطييب المسجد النبوي.وأضاف الهندي، أن إدارة التطيب قامت منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى اليوم بتطيب أكثر من ١٠٣ آلاف شخص من خلال ١٨٦ جولة تطيب و٤٠ ألف لتر من دهن العود والمسك الفاخر، كما قامت بـ١٧٠ جولة تبخير بالبخور الفاخر بأكثر من ٧ كيلو، حيث بلغ عدد الجولات الميدانية للإدارة مابين تبخير وتطيب أكثر من ٣٦٠ جولة، مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً من رئاسة المسجد النبوي على تلبية سبل الراحة للزوار والمصلين بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.// انتهى //01:17ت م0008