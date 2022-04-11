جدة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب‏ أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طرابزوني، ونائب الرئيس للتشريعات والشؤون الحكومية بالشركة عصام نور.واستمع سموه لخطط واستعدادات شركة مطارات جدة لموسم العمرة ورمضان للقادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وشرح عن أعمال شركة مطارات جدة, التي تشرف على تشغيل وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ودورها في تطويره وفق أحدث المواصفات وأعلى المعايير العالمية، وتعزيز دوره ليكون في مقدمة أفضل المطارات الإقليمية والدولية الرائدة، بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين، بمفهوم عصري جديد ومبتكر، ليصبح واجهة مشرفة لزوار المملكة.يُذكر أن شركة مطارات إحدى الشركات التابعة لشركة "مطارات القابضة"، التي أُنشئت ضمن برنامج نقل الأصول والتحول المؤسسي لمطارات المملكة؛ لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.// انتهى //01:19ت م0009