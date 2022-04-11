حفر الباطن 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأقام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس, مأدبة إفطار رمضانية في جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن (تراؤف)، إذ تعد المبادرة عادةً سنوية يقيمها سموه لأبنائه الأيتام, إلى جانب العديد من المشاركات والاحتفاءات التي يرعاها كدعمٍ وتشجيعٍ وعناية بهم وبما يحتاجونه ويتطلعون له.وأشاد سموه في كلمةٍ ألقاها أثناء المبادرة بما تقدمه الجمعية من خدمات وبرامج ومبادرات للأيتام وأسرهم، ومشاركاتها المؤسسية والتعليمية والمهارية في المنافسات على مستوىً وطني وعالمي.// انتهى //01:20ت م0010