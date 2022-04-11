جدة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب‏ أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، المدير العام للسجون اللواء ماجد الدويش يرافقه مدير سجون المنطقة المعين حديثاً العميد علي القحطاني.وهنأ الأمير بدر بن سلطان، العميد القحطاني, سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، كما تسلّم سموه إصدار الأدلة الإجرائية والتنظيمية للمراكز التأهيلية التخصّصية، مستمعًا لشرح عن البرامج والأنشطة المنفذة في إصلاحيات المنطقة التي تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.// انتهى //01:21ت م0011