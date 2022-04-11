جدة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب‏ أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الأمارة بجدة، اجتماعًا لمناقشة أعمال لجنة إزالة الأحياء العشوائية بجدة، بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة.واطلع سموه على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية التي نتج عنها إزالة 20 حياً, والخطة المقبلة لإزالة 12 حياً بعد شهر رمضان.// انتهى //01:22ت م0012