رفحاء 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسقدمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مدينة طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية، وجبات الإفطار المخصصة للصائمين، عبر برامجها المتعددة والمتنوعة، لتشمل المستفيدين من مختلف شرائح المجتمع في مقر الإفطار، إضافة لتوزيع وجبات على العمالة في سكنهم أو مقار عملهم.وفطّرت الجمعية نحو 2,000 صائم خلال الثلث الأول من شهر رمضان بمعدل 200 وجبة يومياً للمستفيدين من جنسيات مختلفة في مقر الإفطار أو في مكان سكنهم ومقر عملهم، إضافة إلى تسيير رِحْلَاتِ عمرة للجاليات في هذا الشهر المبارك.وأكدت الجمعية تنفيذ مشروعاتها الخيرية في هذا الشهر الكريم وفق خطط منظمة وبكفاءات سعودية.// انتهى //01:24ت م0013