حائل 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أن التعريف بالفرص الاستثمارية بوابة لاستقطاب المستثمرين، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الميز النسبية بالمنطقة وإيجاد فرص اقتصادية واعدة تدعم اقتصاديات المنطقة وتسهم في توفير فرص استثمارات وفرص عمل وحراك اجتماعي واقتصادي فاعل.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه سموه في مكتبه أمس، بحضور أمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر العبدالجبار ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة هاني الخليفي.وناقش سموه خلال الاجتماع، مستقبل تسويق الفرص الاستثمارية بالمنطقة وآليات العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة في منطقة حائل، والبرامج والفعاليات التي ستعزز من المكانة السياحية والاقتصادية للمنطقة.وحث سموه على بلورة خطة عمل تشترك بتنفيذها تلك الجهات وتعمل على نجاحها -بإذن الله-.// انتهى //01:38ت م0016