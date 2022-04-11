الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022، بعد الفوز المهم على الجزيرة الإماراتي، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.وبهذا الفوز، رفع الشباب، رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة المجموعة الثانية من البطولة القارية، وبفارق 3 نقاط عن القوة الجوية العراقي ومومباي سيتي الهندي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، النقطي دون نقاط في آخر ترتيب المجموعة الثانية.ودخل الشباب، الشوط الأولى من المباراة، بقوة كبيرة، إذ نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا، عن طريق محترفه كارلوس جونيور، عند الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله تركي العمار هدفاً ثانياً في الدقيقة 18، ليعود كارلوس جونيور إلى هز الشباب الجزراوية بهدفٍ ثالث لفريقه وثاني أهدافه الشخصية في المباراة عند الدقيقة 78.يذكر أن الشباب، فاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي، بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى من دور المجموعات، بينما يستعد لمواجهة القوة الجوية، الخميس المقبل.// انتهى //01:39ت م0017