الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، مطاردة الهلال، بفوز هام على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2022.وبهذه النتيجة، ارتقى الشارقة، إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، خلف الهلال "المتصدر"، والذي يملك 6 نقاط، في حين بقي استقلال دوشنبه، في المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى، بدون أي نقاط، متخلفًا بفارق 3 نقاط عن الريان القطري "الثالث".جدير بالذكر أن الشارقة، خسر في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية، بهدف مقابل اثنين، أمام الهلال السعودي.// انتهى //01:42ت م0019