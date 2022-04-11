رفحاء 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسترعى جمعية "رؤوم" لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، 152 أسرة، تضم 702 يتيم ويتيمة منهم 255 من البنين و 316 من البنات، و131 من أمهات الأيتام "الأرامل"، وتوفر لهم الجمعية أوجه الرعاية المختلفة، الاجتماعية والتربوية، والتعليمية ، والصحية والترفيهية، بما يضمن لليتيم حقوقه وتجعله عنصرًا فاعلًا في المجتمع ومواجهة الحياة بثقة وعزيمة ومثابرة، وذلك انطلاقًا من سعي الجمعية لتكون رائدة في تنمية شخصية اليتيم ورعايته في جميع الجوانب.وأوضح لـ"واس" المدير التنفيذي للجمعية مشاري بن حماد الشمري: أن "رؤوم" تقدم منظومة خدمات متكاملة لمستفيديها في مبناها الدائم، ويضم أقسام المبنى الإدارية والصالة الرئيسية، والمكاتب الإدارية والقاعات التدريبية والفصول التعليمية، والملاعب الرياضية.وأشار إلى أن الخدمات تشمل: الكفالة النقدية، والغذائية، والحقائب، وبطاقات الشراء، والأجهزة الكهربائية، والسلال الغذائية، والكسوة، والحقيبة المدرسية، وترميم المنازل، وتسديد فواتير الكهرباء، والمساعدات الطارئة، والكسوة المدرسية، والإعانة الطبية، وإيجار المنازل، وبرامج للأمهات وأُخرى موجهة للأسرة والتدريب المؤهل لسوق العمل وورش عمل متنوعة، بالإضافة لتقديم العديد من المبادرات والبرامج الترفيهية في مقرها.// انتهى //01:45ت م0021