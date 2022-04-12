نيويورك 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً أمس عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بنسبة 2ر1%، أي ما يعادل 08ر34308 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بمقدار 75ر75 نقطة، ليصل إلى 53ر4412 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 04ر299 نقطة، أي ما نسبته 2ر2%، ليصل إلى 96ر13411 نقطة.// انتهى //02:14ت م0023