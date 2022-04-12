اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
الثلاثاء 1443/9/11 هـ الموافق 2022/04/12 م واس
نيويورك 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً أمس عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بنسبة 2ر1%، أي ما يعادل 08ر34308 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بمقدار 75ر75 نقطة، ليصل إلى 53ر4412 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 04ر299 نقطة، أي ما نسبته 2ر2%، ليصل إلى 96ر13411 نقطة.
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