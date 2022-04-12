عرعر 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسوزعت جمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر خلال 9 أيام الماضية أكثر من 12 ألف وجبة إفطار صائم عبر المطبخ الخيري التابع للجمعية، الذي يشرف على إعداد وتغليف وتوزيع الوجبات بمشاركة أكثر من 40 متطوعًا ومتطوعة.ويأتي ذلك ضمن مشروع المبادرة المجتمعية خلال شهر رمضان تحت شعار "في شهر الخير أبشر بالخير"، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.وأوضحت الجمعية أن تقديم وجبات إفطار الصائمين يوميًا خلال شهر رمضان في عدد من المواقع بمدينة عرعر، يهدف إلى إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين، لافتةً النظر إلى أنها أتاحت 100 فرصة تطوعية عبر منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.// انتهى //02:21ت م0025