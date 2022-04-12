جيزان 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واستلقّت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان 522 بلاغًا، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.وأوضحت الهيئة أن البلاغات تضمنت حوادث مرورية وحالات مرضية مختلفة، حيث قدمت الخدمات الإسعافية لها عبر الفرق الطبية المتخصصة، ونقلها إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.وتعمل الفرق الإسعافية الطبية بفرع الهيئة بجازان على مدار الساعة لمباشرة البلاغات، من خلال 23 مركزًا إسعافيًا بمختلف بمحافظات ومدن منطقة جازان.// انتهى //02:22ت م0026