المدينة المنورة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واستصدر النصر الجولة الأولى للمربع الذهبي لكرة السلة بعد فوزه على نظيره الهلال 87 - 76 في اللقاء الذي أقيم يوم الاثنين على صالة وزارة الرياضة بالمدينة المنورة، فيما جاء الاتحاد ثانيا في منافسات الترتيب بعد فوزه على أحد 62-59 وحل الهلال ثالثا وأحد رابعا في ختام منافسات الجولة.وينتظر أن تقام منافسات الجولة الثانية على صالة وزارة الرياضة بالرياض السبت 15 أبريل، حيث يلتقي الاتحاد بالنصر عند الساعة 9.30، ويقابل أحد نظيره الهلال عند الساعة 11.30، فيما يتواجه فريقا الهلال والاتحاد يوم الأحد 16 أبريل عند الساعة 9.30، ويلعب النصر مع أحد عند الساعة 11.30.وفي أولى مواجهات يوم الثلاثاء 18 أبريل يتقابل كل من أحد والاتحاد في الساعة 9.30، تأتي بعدها مواجهة قطبي العاصمة الهنصر عند الساعة 11.30.يذكر أن حسم منافسات البطولة للفريق الأعلى نقاطًا وفي حالة تعادل فريقين أو ثلاث فرق ينظر للمواجهات بينهما، وفي حالة التعادل في المواجهات ينظر لفارق نقاط التسجيل بين الفرق الثلاث ماله وعليه ، وفي حالة التعادل في نقاط التسجيل ينظر إلى فارق نقاط التسجيل ماله وعليه للفرق الأربع المشاركة في المربع الذهبي.// انتهى //02:22ت م0027