مكة المكرمة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسينطلق المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية اليوم الثلاثاء، ضمن مهرجان وفعالية ليالي رمضان، التي تنظمها شركة كدانة بمشعر مزدلفة, ويأتي المعرض تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وإثراءً لتجربة الزائر والحاج والمعتمر، وتشرف عليه رابطة العالم الإسلامي.ويعرف المعرض بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم شرحاً شاملاً عن مناسك الحج والعمرة، بأحدث التقنيات، في قبة مميزة تقع في واجهة مقر الفعاليات الرمضانية، ويستقبل زاواره بطريقة جاذبة, كما يبرز المعاني السامية للإسلام وترسيخه العدل والمحبة والسلام والتعايش، ويبرز أيضًا إسهامات المملكة في ترسيخ تلك المبادئ في المجتمع الدولي، ودورها في خدمة القرآن والسنة وعمارة الحرمين الشريفين, كما يعرض أبرز الآثار الإسلامية والمعالم الحضارية في المملكة.ويتكون المعرض من عدة أقسام، تغطي حياة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وسيرته، والطب النبوي، إلى جانب مجسمات تقنية وأطالس عصرية، وقسم للصور التاريخية لمكة المكرمة والمدينة المنورة والخدمات التي تقدم لقاصديها، وقسم لتقنيات الواقع الافتراضي، كما يحتوي على قسم متخصص للمرأة والطفل.وبعد أن سجلت فعالية ومهرجان ليالي رمضان إقبالاً كبيراً من الزوار، منذ افتتاحه، أعلنت الجهة المنظمة عن تمديد وقت الفعالية ليبدأ من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الثانية والنصف صباحاً، ليتمكن سكان مكة المكرمة وزوارها من الاستمتاع بفعالياتها المنوعة.يذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في شركة كدانة للتنمية والتطوير، أطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك مهرجان وفعاليات ليالي رمضان الترفيهية، سعياً لخدمة زوار مكة المكرمة وساكنيها خلال الشهر الفضيل، وإسهاماً في استدامة وإعمار المشاعر المقدسة طوال العام، ورفع جودة الحياة وتنوع الفعاليات في المجتمع المكي.// انتهى //02:23ت م0028