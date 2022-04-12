جيزان 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأعلنت أمانة منطقة جازان أمس عن مواعيد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لتوزيع منح الأراضي لذوي الشهداء ومصابي الحرب الممنوحين بموجب الأمر السامي الكريم رقم (م/36) في 14 / 6 / 1425هـ ، وكذلك لتوزيع أراضي المنح لمن قضت الأوامر السامية الكريمة رقم ( 26661) في 2 / 7 / 1434هـ ، ورقم ( 37196 ) في 8 / 10 / 1434هـ ، ورقم ( 13199 ) في 10 / 4 / 1435هـ ، وذلك بمنحهم أراضٍ في جيزان والبالغ عددهم 1470 مواطنًا .وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لهم إلكترونياً بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري الواقع على طريق الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمدينة جيزان وذلك على النحو التالي :- الدفعة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد الموافق 21/ 10 / 1443هـ ، والمطلوب حضورهم لإجراء القرعة العلنية الإلكترونية لهم في ذلك اليوم، وهم ذوو الشهداء ومصابو الحرب وعددهم 171 مواطناً .- الدفعة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الاثنين الموافق 22 / 10 / 1443هـ ، والمطلوب حضورهم لإجراء القرعة العلنية الإلكترونية لهم في ذلك اليوم هم الذين قضت بمنحهم الأوامر السامية الكريمة رقم 26661 ورقم 37196 وعددهم 604 مواطنين .- الدفعة الثالثة في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 23 / 10 / 1443هـ والمطلوب حضورهم لإجراء القرعة العلنية الإلكترونية لهم في ذلك اليوم هم الذين قضى بمنحهم الأمر السامي الكريم رقم 13199 وعددهم 695 مواطناً .وأكد ابن سعيدان أهمية حضورهم في الأوقات المحددة أعلاه، مع إحضار كل منهم لنسخة واضحة من هويته الوطنية، مكتوباً عليها رقم جواله، وعلى من لا يستطيع حضور القرعة في المواعيد المحددة توكيل من يحضر نيابة عنه بموجب وكالة شرعية حديثة تنص على ذلك ، علماً بأن من لم يحضر من المدعوين إجراءات قرعة توزيع الأراضي، أو لم يحضر من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية حديثة تنص على ذلك، فسوف تقوم لجنة المنح بالأمانة بإتمام وإنهاء إجراءات القرعة العلنية الإلكترونية الخاصة بهم وفقاً للأنظمة والتعليمات، موضحاً أن الأسماء المطلوب حضورها لإجراءات قرعة توزيع منح الأراضي منشورة عبر موقع الأمانة : www.jazan.sa.// انتهى //02:26ت م0029