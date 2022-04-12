عرعر 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسسيرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية،اليوم، قافلة مجانية لأداء العمرة.وأوضحت الجمعية أن ذلك يأتي ضمن برنامج "العمرة الدعوية‬", حيث يشمل البرنامج تسيير 13 حافلةً تقل 650 معتمرًا ومعتمرة في شهر رمضان المبارك.يذكر أن الجمعية تسيّر على مدار العام مجموعة من رحلات العمرة والحج تتكفل بها الجمعية وتشرف عليها ويستفيد منها مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات.// انتهى //02:39ت م0031