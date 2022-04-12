جيزان 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسشهدت مضامير المشاة بمدينة جازان ومحافظاتها إقبالاً من محبي ممارسة رياضة المشي من مختلف الأعمار من مواطنين ومقيمين منذ بداية شهر رمضان المبارك.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" عدداً من المواطنين والمقيمين الذين يمارسون رياضة المشي في مضامير المشاة بمدينة جيزان، حيث أكدوا أنهم يمارسون المشي بشكل يومي قبل الفطور بنصف ساعة تقريباً، مشيرين إلى أن الأجواء مناسبة لممارسة المشي وخاصة قبيل المغرب وبعد السحور.وبينوا أن اللوحات الإرشادية تسهم في توجيه وإرشاد الممارسين إلى معرفة الأمتار التي يتم قطعها وعدد السعرات الحرارية التي جرى حرقها من خلال المعادلات الرياضية المبنية على عدد الخطوات أثناء المشي مما يشجع الجميع على الاستمرار في ممارسة رياضة المشي والحفاظ على مزاولتها بشكل يومي لما يعود على جسم الإنسان بالكثير من الفوائد الصحية، التي منها الخسارة في الوزن لمن يعاني من السمنة، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وتصلب الشرايين وغيرها، مشيرين إلى أن رياضة المشي تساعد كذلك بشكل كبير على تحسين المزاج والتخلص من القلق والتوتر وتحسين جودة النوم.وعملت أمانة جازان وبلدياتها على تهيئة جميع المضامير بالمنطقة، والاهتمام بصيانة مرافقها، لإبقائها كواجهة حضارية وجمالية متاحة للمواطنين والمقيمين.// انتهى //03:08ت م0032