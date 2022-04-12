ينبع 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع برنامجها السنوي، إفطار صائم مع بداية شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٣هـ بعد توقف عامين خلال جائحة كورونا بجوار مقر ديوانية الجمعية بينبع البلد.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن يحيى النزاوي، أن مشروع إفطار صائم يأتي ضمن سلسلة من البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية للجاليات بالمحافظة.وبين أن برنامج تفطير الصائمين من الجاليات له أبعاد عدة دينية واجتماعية وإنسانية وتطوعية وإعانة للجاليات على إتمام الصوم ومشاركتهم فرحة الفطر وتعزيز معنى الجسد الواحد في نفوسهم، مشيراً إلى أن البرنامج يتيح أكثر من ٣٠٠ فرصة تطوعية للشباب خلال شهر رمضان.وأشار النزاوي إلى أن الجمعية، قد بدأت استعدادتها مبكراً لاستقبال ١٥ ألف صائم من الجاليات والعمل على توفير أكثر من ٥٠٠ وجبة متنوعة يومياً طيلة الشهر المبارك، وذلك من خلال توفير مكان تتوفر فيه اشتراطات السلامة وتجهيزه بجميع الاحتياجات اللازمة وإعداد كادر محترف مختص من الموظفين والمتطوعين والتعاقد مع أفضل الشركات المختصة في تقديم الوجبات الغذائية.وأكد التزام جمعية الدعوة بمحافظة ينبع بجميع الضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية، الجهة المشرفة فنياً على جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمملكة.وأشاد النزاوي بالدعم الكبير الذي تلقاه جمعيات الدعوة بالمنطقة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه, كما قدم شكره لمدير عام فرع الوزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة وجب بن علي العتيبي على دعمه لجهود الجمعية وأنشطتها وبرامجها.// انتهى //04:06ت م0035